Getty Images, fusione con Shutterstock: nasce un nuovo gigante dei contenuti visivi

Getty Images Holdings e Shutterstock hanno ufficialmente dichiarato la loro fusione, dando vita a una nuova entità nel panorama dei contenuti visivi.

La fusione, che porterà alla creazione di un colosso del valore di 3,7 miliardi di dollari, vedrà la nuova società mantenere il nome di Getty Images Holdings e continuare la sua presenza alla Borsa di New York con il simbolo ‘GETY’.

In un comunicato congiunto, le aziende hanno affermato che, come entità combinate, offriranno una libreria di contenuti più vasta e diversificata, beneficiando i clienti con un’ampia gamma di opzioni e aumentando le opportunità per i contributori. Inoltre, si impegnano a promuovere contenuti inclusivi e rappresentativi.