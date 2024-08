Germania: Zew crolla ad agosto, deluse attese

Notizie poco conformanti per l’economia tedesca, con l’indice Zew in forte calo. L’indice di fiducia degli investitori tedeschi è, infatti, crollato a 19,2 punti dai 41,8 di luglio. Un dato decisamente inferiore al consensus Bloomberg che indicava un calo in area 34 punti e che si porta sui minimi da gennaio.

“Le prospettive economiche per la Germania stanno crollando”, ha affermato il presidente dell’istituto Zew, Achim Wambach. “È probabile che siano ancora influenzate da un’elevata incertezza, guidata da una politica monetaria ambigua, dati deludenti da parte dall’economia statunitense e crescenti preoccupazioni per un’escalation del conflitto in Medio Oriente”.