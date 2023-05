Germania: produzione industriale marzo -3,4% m/m

A marzo la produzione industriale della Germania ha manifestato un calo del 3,4% su base mensile, più marcato rispetto al -1,5% atteso dagli analisti. A febbraio si era registrata una crescita del 2,1% (rivista da 2,0%).

Su base annua e corretta per gli effetti di calendario, la produzione è aumentata dell’1,8%, in linea con le stime degli esperti e in accelerazione rispetto al +0,7% del mese precedente (rivisto da +0,6% iniziale).

Secondo gli esperti di ING, i dati odierni certificano un mese di marzo deludente e aumentano il rischio di una recessione per l’economia tedesca.