Germania: produzione industriale -0,2% a maggio

A maggio la produzione industriale della Germania ha registrato una flessione dello 0,2% su base mensile destagionalizzata. Le attese degli analisti erano per una rilevazione stabile, mentre ad aprile il dato era cresciuto dello 0,3%.

Su base annua, aggiustata per gli effetti di calendario, la produzione è cresciuta dello 0,7%, contro lo 0,5% stimato e l’1,7% del mese precedente (rivisto da 1,6%).

“I dati mensili di aprile e maggio non hanno scongiurato il rischio di un’ulteriore contrazione dell’economia tedesca”, affermano gli analisti di ING. Il rischio è che “l’economia tedesca si contragga per più di due trimestri consecutivi per prima volta dal 2008”.