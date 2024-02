Germania: Pil conferma contrazione nel 4Q 2023

Il quarto trimestre del 2023 ha segnato un’altra battuta d’arresto per l’economia tedesca, con risultati che si allineano alle attese iniziali. Secondo i dati finali pubblicati dall’Ufficio statistico federale tedesco, il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Germania ha evidenziato una contrazione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Questo rappresenta un peggioramento rispetto alla diminuzione dello 0,1% registrata nel trimestre precedente.

La performance su base annua non è stata più promettente, mostrando una riduzione dello 0,2%, in linea con le previsioni degli analisti e con la prima lettura, ma migliore rispetto al -0,4% registrato in precedenza.

“L’economia tedesca ha chiuso il 2023 in territorio negativo. Nell’ultimo trimestre il calo degli investimenti ha frenato l’attività economica, mentre i consumi sono leggermente aumentati”, ha dichiarato Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica.

Nei primi tre trimestri, il PIL tedesco ha mostrato una stagnazione in un contesto economico globale ancora sfidante. Per l’intero anno 2023, le ultime stime confermano una contrazione della performance economica su base annua dello 0,3% (calcolata su base calendariale: -0,1%).