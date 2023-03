Germania: inflazione stimata in rallentamento a marzo, calano prezzi energia

In significativa riduzione l’inflazione in Germania nel mese di marzo, grazie al calo dei prezzi dell’energia. Il tasso di inflazione nel Brandeburgo e nel Baden-Wuerttemberg è sceso al 7,8% su base annua. È rallentato al 7,2% in Baviera, al 7,1% in Assia e al 6,9% in Nordreno-Vestfalia. Nello Stato orientale della Sassonia, l’inflazione è scesa all’8,3% a marzo.

I dati sull’inflazione nazionale saranno pubblicati a breve e gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che il tasso di aumento dei prezzi diminuisca al 7,5% dal 9,3% di febbraio nella più grande economia europea.