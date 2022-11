Germania: indice PMI composito in aumento

Nel mese di novembre l’indice manifatturiero flash della Germania segna 46,7 punti da 45 attesi. Lo rende noto S&P Global secondo cui l’indice servizi passa da 46,5 a 46,4 punti.

L’indice composito invece passa da 45,1 a 46,4 punti. S&P Global osserva che “L’indagine flash PMI di novembre non modifica la narrativa secondo cui la Germania si sta probabilmente dirigendo verso una recessione, ma offre qualche speranza che la contrazione dell’economia sia forse meno profonda di quanto temuto in un primo momento”. “Positivamente, i dati hanno mostrato una riduzione della pressione al ribasso sulla produzione industriale, in quanto i produttori hanno segnalato un miglioramento della disponibilità dei materiali e una riduzione complessiva dei tempi di consegna dei fornitori per la prima volta in quasi due anni e mezzo”.