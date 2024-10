Germania, il governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2024

Il governo tedesco ha annunciato una revisione delle previsioni economiche per il 2024, indicando un panorama meno ottimistico rispetto alle precedenti stime. Le nuove proiezioni economiche prevedono una recessione per quest’anno, con una contrazione del Pil dello 0,2%, in contrasto con la crescita dello 0,3% inizialmente prevista.

La Germania, la maggiore economia europea, ha già subito una contrazione del 0,3% nel 2023. Questo segna il secondo anno consecutivo di decrescita economica, sollevando preoccupazioni tra gli analisti e i politici. Tuttavia, il Ministero dell’Economia tedesco rimane fiducioso su una ripresa nel 2025, con un ritorno alla crescita previsto per l’anno prossimo.

Secondo le nuove stime il prodotto interno lordo dovrebbe crescere dell’1,1% nel 2024 e dell’1,6% nel 2026. Questo scenario di ripresa è visto come un segnale positivo per il futuro economico del paese, anche se le sfide attuali rimangono significative.