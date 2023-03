L’indice sulla fiducia dei consumatori in Germania per il mese di aprile, stilato da Gfk, registra un miglioramento a -29,5 punti, da -30,6 punti di marzo (dato rivisto da -30,5 inizialmente rilevato). Il consensus di Bloomberg indicava un valore di -30 punti. Il sentiment dei consumatori è salito per il sesto mese consecutivo.