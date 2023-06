L’indice Gfk relativo alla fiducia dei consumatori in Germania per il mese di luglio si è attestato a -25,4 punti, in calo rispetto a -24,4 punti di giugno (rivisti da -24,2). Si tratta del primo ribasso da ottobre per l’indicatore.

Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti, mediamente pari a -23,0 punti.