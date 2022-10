Germania: ad ottobre indice IFO in lieve aumento ma rischi recessione rimangono

Nel mese di ottobre l’indice IFO sul clima degli affari in Germania segna 84,3 punti da 83,3 attesi e 84,3 precedenti rivisti a 84,4 punti.

L’indice sulle condizioni correnti segna 94,1 punti da 94,5 precedenti e 92,4 attesi. I numeri non sono così negativi come si pensava, ma se si considera l’andamento dell’indice principale, si nota un minore ottimismo e la lettura è la più bassa da maggio 2020. Klaus Wohlrabe, economista dell’istituto Ifo, sottolinea che una recessione invernale in Germania sta arrivando.