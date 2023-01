Germania: a gennaio IFO sul clima degli affari in rialzo a 90,2 punti

Nel mese di gennaio l’indice IFO che misura il clima degli affari in Germania segna 90,2 punti come da attese e contro gli 88,6 punti precedenti.

L’indice che misura le condizioni correnti segna 94,1 punti da 95 attesi e 94,4 precedenti. Come ha commentato l’economista dell’Ifo, Klaus Wohlrabe “probabilmente non ci sarà una recessione”. “Ma il PIL del 1° trimestre probabilmente si ridurrà leggermente, soprattutto a causa dei consumi. Siamo solo a gennaio e a mio avviso sembriamo già troppo ottimisti. L’inverno meno rigido ha certamente aiutato, ma vedremo se le pressioni inflazionistiche continueranno ad allentarsi come previsto o se ci sarà un’altra svolta nei prossimi mesi” ha concluso.