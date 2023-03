Gentiloni: “Occorrono regole per ridurre debito in modo più graduale”

Servono regole per una riduzione del debito più graduale. E’ il Commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni che interviene alla trasmissione radiofonica ‘Radio anch’io’ precisando che l’attenzione deve essere posta non solo sul debito ma anche sulla crescita. “Dobbiamo avere una riduzione del debito più graduale e dobbiamo avere attenzione non solo alla riduzione del debito ma anche alla crescita”, ha detto Gentiloni.