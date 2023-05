Generali: solidi risultati 1Q e conferma target piano

Generali ha diffuso i risultati finanziari al 31 marzo, che evidenziano una forte crescita profittevole e confermano una posizione patrimoniale estremamente solida.

I premi lordi aumentano a € 22,2 miliardi (+1,3%) trainati dalla robusta crescita del segmento Danni (+10,1%). La raccolta netta del ramo Vita si è interamente concentrata sulle linee unit-linked e puro rischio e malattia, in coerenza con la strategia del Gruppo.

Il risultato operativo riporta una crescita a € 1.820 milioni (+22,1%), grazie in particolare al forte contributo del segmento Danni; resiliente il segmento Vita.

Il Combined Ratio è in miglioramento a 90,7% (-5,6 p.p.). Eccellente il New Business Margin, pari a 5,72% (+0,32 p.p.).

L’Utile netto normalizzato registra un significativo aumento a € 1.229 milioni (+49,7%), grazie al beneficio derivante da fonti di utile diversificate.

Il Solvency Ratio rimane estremamente solido, pari al 227% (221% nel FY 2022).

Il Gruppo conferma tutti gli obiettivi del piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. In particolare, intende perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione per raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti a livello della Capogruppo superiori a € 8,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra € 5,2 e € 5,6 miliardi, con ratchet sul dividendo per azione.