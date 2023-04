Generali: riacquisto obbligazioni perpetue ed emissione di nuove denominate in euro in formato “Green”

Assicurazioni Generali ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa del proprio prestito obbligazionario “€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534) con un importo nominale complessivo in circolazione di €1,500,000,000 e una nuova emissione di un nuovo titolo Tier 2 a tasso fisso con scadenza al 2033 ai sensi del “€ 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

L’ammontare in linea capitale del nuovo titolo Tier 2 non supererà € 500,000,000 e sarà in formato “green”, il quarto emesso dal Gruppo.

L’operazione di riacquisto è in linea con la gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare.