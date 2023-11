Generali: premi lordi +4,7% a 60,5 mld nei 9 mesi 2023

Generali archivia i primi 9 mesi del 2023 con premi lordi in aumento a € 60,5 miliardi (+4,7%), grazie al forte sviluppo del ramo Danni (+11,4%). La Raccolta netta Vita è interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia, coerentemente con la strategia del Gruppo

Il risultato operativo, in continua crescita, si attesta a € 5,1 miliardi (+16,7%), grazie al contributo del segmento Danni, nonostante il maggiore impatto da catastrofi naturali. Il Combined Ratio migliora a 94,3 % (-3,1 p.p.). Solida la performance del segmento Vita; eccellente il New Business Margin a 5,74% (+0,04 p.p.).

L’Utile netto normalizzato aumenta ulteriormente a € 2.979 milioni (+29,6%)

Solida, infine, la posizione di capitale, con un Solvency Ratio pari a 224% (221% FY 2022).

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato:

“Ai nove mesi il Gruppo ha continuato a crescere in maniera profittevole, grazie al forte aumento del risultato operativo e dell’utile netto, nonostante il maggiore impatto delle catastrofi naturali, confermando la propria resilienza in un contesto che rimane complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico. In linea con la nostra strategia, proseguiamo l’impegno sull’eccellenza tecnica nel segmento Danni, mentre nel segmento Vita continueremo a sviluppare le linee di business più profittevoli. Grazie al modello di business diversificato e alla solida posizione di capitale, Generali è pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth”.