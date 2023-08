Generali: outlook fino a 2024 su utile per azione, flussi cassa e dividendi

Contestualmente alla pubblicazione dei conti relativi al primo semestre del 2023, il colosso delle assicurazioni Generali ha reso noto che, “grazie alle azioni di business intraprese per mantenere la profittabilità e alle iniziative strategiche avviate in

coerenza con il piano, il Gruppo conferma il proprio impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione”.

Tutto questo, ha continuato Generali, “in modo da raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo superiori a € 8,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra € 5,2 miliardi e € 5,6 miliardi, con ratchet policy sul dividendo per azione.

Generali Assicurazioni ha annunciato oggi di aver terminato il primo semestre del 2023 con un utile netto normalizzato in forte aumento, a € 2,330 miliardi, rispetto agli € 1,448 miliardi dei primi sei mesi del 2022.