Generali: completa riacquisto di titoli perpetui e colloca quarto green bond

Assicurazioni Generali ha reso noti i risultati finali del riacquisto per cassa del prestito obbligazionario “€1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”.

Alla scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale aggregato di titoli validamente offerti per il riacquisto ammontava a 525.063.000 euro, che rappresenta approssimativamente il 35,00% dell’importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione di €1,5 miliardi. In conformità con i termini e le condizioni dell’Offerta, Generali accetterà in riacquisto dai Portatori un ammontare nominale aggregato di €499.563.000 di titoli.

L’operazione di riacquisto è in linea con la gestione proattiva dell’indebitamento e mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare.

Generali ha anche emesso un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza a 20 aprile 2033, a seguito del lancio effettuato in data 13 aprile 2023. I nuovi titoli sono emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.