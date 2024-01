Generali: aggiorna su acquisizioni e lancia buyback da €500 mln

Generali ha annunciato un buyback pari a € 500 milioni e aggiornato la comunità finanziaria sulle recenti acquisizioni, sul business puro rischio e malattia e sulla gestione della cassa e del capitale del Gruppo.

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “A partire dal lancio del nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, Generali ha realizzato una forte crescita e ha creato valore per tutti gli stakeholder. Le recenti acquisizioni hanno ulteriormente consolidato la leadership di Generali nel mercato assicurativo europeo e ampliato l’attività di asset management a livello globale. Oltre agli eccellenti risultati finanziari, abbiamo continuato a innovare il nostro il modello di consulenza ‘Partner di Vita’ e abbiamo portato avanti con successo il nostro percorso a lungo termine nella sostenibilità. Sicuri dell’efficace completamento del nostro piano e della posizione di cassa e di capitale del Gruppo, proporremo alla prossima Assemblea degli Azionisti di aprile un buyback pari a 500 milioni di euro (da avviare entro il 2024), confermando il nostro impegno alla remunerazione degli azionisti”.

Il business puro rischio e malattia ha contribuito in maniera significativa alla redditività del Gruppo, avendo rappresentato, nel 2022, il 22% dei premi complessivi. Da questa linea di business Generali prevede una crescita continua grazie alla posizione di leadership del Gruppo nei prodotti di rischio dedicati alla persona, all’ampia e rinnovata offerta di prodotti e all’eccellente rete distributiva.

Generali ha annunciato a giugno 2023 l’acquisizione di Liberty Seguros, che rafforza significativamente la posizione di mercato del Gruppo in Spagna e Portogallo e garantisce una presenza nel profittevole mercato Danni irlandese. L’operazione incrementerà la redditività e la capacità competitiva del Gruppo e si prevede che Liberty Seguros porti entro il 2029, al netto del capitale in eccesso distribuibile, un contributo positivo al risultato pre-tasse del Gruppo superiore a € 250 milioni.

Annunciata nel luglio 2023, l’acquisizione di Conning consentirà al Gruppo di implementare la visione strategica nell’Asset Management e di entrare nel mercato USA. Il Gruppo prevede di raggiungere sinergie comprese tra € 70 e € 80 milioni entro il quinto anno.

Generali è in linea per superare i target riguardanti le rimesse e i flussi di cassa netti per la Capogruppo. La sensitività ai fattori di mercato del Solvency Ratio del Gruppo si è significativamente ridotta. Di conseguenza, il Risk Appetite Framework di Gruppo è stato rivisto abbassando il livello superiore dell’intervallo target da 240% a 230%. Il Gruppo beneficia della introduzione dei nuovi principi contabili, con il business Vita che mostra una crescita costante, con un andamento maggiormente prevedibile. Grazie agli aumenti tariffari e alle misure tecniche implementate nel 2022 e nel 2023, che continueranno nel 2024, si prevede che il Combined Ratio non attualizzato resti sotto 96% nel corso del 2024.