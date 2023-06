Generali: acquisisce Liberty Seguros per €2,3 mld

Generali consolida la leadership nel mercato assicurativo europeo con l’acquisizione di Liberty Seguros da Liberty Mutual. Con questa operazione, Generali rafforza il proprio posizionamento nel business Danni in Spagna (#4) e in Portogallo (#2) ed entra in Irlanda e in Irlanda del Nord.

L’opportunità è pienamente in linea con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, con l’obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile del Gruppo nei suoi mercati principali, garantendo una significativa ottimizzazione dei costi e benefici in termini di economie di scala.

Liberty Seguros contribuirà con oltre € 1,2 miliardi di premi prevalentemente relativi al business Danni, grazie a una piattaforma distributiva multicanale, profittevole e fortemente capitalizzata.

Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a € 2,3 miliardi, incluso l’intero eccesso di capitale di Liberty Seguros, soggetta ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -9,7 punti percentuali. Liberty Seguros ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022.