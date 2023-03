General Motors taglia 500 posti di lavoro: obiettivo risparmiare 2 mld di dollari

General Motors sta tagliando centinaia di posti di lavoro, seguendo altre grandi aziende, anche concorrenti, nella riduzione degli organici per preservare la liquidità e aumentare i profitti. I tagli riguardano circa 500 posizioni, secondo una persona che ha familiarità con i piani, e riguarderanno diverse funzioni.

I tagli arrivano circa un mese dopo che l’amministratore delegato di GM Mary Barra e il direttore finanziario Paul Jacobson avevano dichiarato agli investitori che l’azienda non aveva in programma alcun licenziamento. In una lettera di martedì visionata dalla CNBC, il Chief People Officer di GM Arden Hoffman ha confermato l’obiettivo dell’azienda di risparmiare 2 miliardi di dollari nei prossimi due anni, che “troveremo riducendo le spese aziendali, le spese generali e la complessità di tutti i nostri prodotti” dice. Nella lettera si legge che i tagli, che fanno seguito alle valutazioni delle prestazioni, riguarderanno un “piccolo numero di dirigenti e dipendenti classificati a livello globale, a seguito della nostra più recente calibrazione delle prestazioni”. I tagli sono iniziati martedì e continueranno in base alla sede.