Gedi cede la testata La provincia Pavese al gruppo Sae

Il gruppo Gedi, sotto il controllo della holding Exor, ha recentemente firmato un accordo preliminare per vendere la testata La Provincia Pavese, insieme alle relative attività digitali, al gruppo editoriale Sae. Quest’ultimo è già noto per la gestione di altre testate come Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, il completamento della cessione è previsto entro il mese di aprile 2025. Tuttavia, l’operazione sarà soggetta alle consuete condizioni sospensive tipiche di questo tipo di transazioni, oltre al rispetto delle procedure previste dalle attuali disposizioni legislative.