Stop alla fornitura di gas russo all’Italia. Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria. Pertanto, come reso noto da ENI sul suo sito, nella giornata di oggi i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli.