Gas: chiusura gasdotto russo-ucraino nel 2023

Il prossimo anno potrebbe vedere la chiusura di uno degli ultimi gasdotti attraverso cui il gas russo raggiunge il continente europeo. La scadenza del contratto di fornitura tra l’Ucraina e Gazprom, firmato nel 2019, è prevista per la fine del 2023, come rivelato dal ministro dell’energia ucraino, German Galushchenko, in un’intervista rilasciata al Financial Times.

Nonostante la potenziale chiusura del gasdotto, le forniture di gas russo che passano attraverso l’Ucraina rappresentano un valore relativamente basso per le importazioni europee. Secondo il Financial Times, la quota di gas russo che arriva in Europa tramite l’Ucraina costituisce solo il 5% del totale delle importazioni del continente.