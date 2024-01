Gas, addio mercato tutelato: cosa cambia per le famiglie italiane

Dal 10 gennaio, un cambiamento significativo attende gli italiani: l’abbandono del mercato tutelato del gas. Codacons, l’associazione dei consumatori, ha condotto uno studio per valutare l’impatto economico di questo passaggio per le famiglie, in caso di scelta di un contratto a prezzo fisso o variabile.

Per il calcolo, Codacons ha utilizzato le offerte più vantaggiose degli operatori disponibili sul comparatore di Arera, in base al consumo medio annuo di una famiglia standard (1.400 metri cubi per cucina, riscaldamento e acqua calda). Il risultato mostra che i contratti a prezzo fisso sono decisamente più onerosi rispetto al mercato tutelato, soprattutto per gli utenti “vulnerabili” che rimarranno sotto la maggiore tutela.