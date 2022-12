Gas: accordo tra ministri energia Ue per price cap a 180 euro/Mwh

Le nazioni europee hanno raggiunto un accordo per limitare i prezzi del gas naturale a 180 euro, ponendo fine a mesi di dispute politiche. Il price cap, che verrà introdotto per prevenire oscillazioni estreme delle quotazioni, entrerà in vigore dal 15 febbraio.

L’Ungheria ha votato contro, mentre Olanda e Austria si sono astenute nella votazione. Per l’intesa era necessaria almeno la maggioranza qualificata dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Il nuovo limite entrerà in vigore solo se la differenza di prezzo rispetto ai prezzi globali del gas naturale liquefatto sarà superiore a 35 euro. I prezzi dovrebbero rimanere al di sopra di entrambi i massimali per tre giorni per attivare il meccanismo.