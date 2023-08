FSI entra nel capitale di Bancomat con un investimento di €100 milioni

Fsi entra nel capitale di Bancomat con un investimento fino a 100 milioni di euro. Il fondo di investimento punta a rafforzare in ottica digitale e consumer-centric la società, che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento più diffusi in Italia.

L’annuncio dell’accordo per l’ingresso di Fsi nel capitale di Bancomat conferma la volontà delle banche socie di proseguire con la strategia delineata, con l’obiettivo di “accelerare lo sviluppo dei pagamenti digitali, fornire servizi di pagamento a costi più competitivi per le banche clienti e gli esercenti, continuare a investire in sicurezza dei servizi e dei dati e partecipare al consolidamento europeo”.

L’eccezione è UniCredit, secondo azionista di Bancomat con il 18,9% del capitale, che secondo fonti finanziarie conferma la diversa visione strategica sulla società, che già l’aveva portata a non votare l’approvazione del bilancio nell’ultima assemblea. Secondo l’istituto di piazza Gae Aulenti, in particolare, la proiezione internazionale di Bancomat non è sufficiente, anche alla luce della partnership globale siglata di recente con Mastercard.