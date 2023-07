Friulchem consolida la propria presenza in Cina

Friulchem, attiva nel settore farmaceutico con specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, ha ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese la registrazione di due prodotti della linea Suppleo, mangimi complementari sviluppati da Friulchem con tecnologia proprietaria FC-Cubes® nello stabilimento di Vivaro.

La Società inoltre sarà presente al Pet Fair Asia a Shanghai, in programma dal 16 al 20 agosto 2023. Le registrazioni riguardano, in particolare, i prodotti Suppleo Bio Skin, che contribuisce a prevenire e contrastare le alterazioni cutanee, e Suppleo Joint Comfort, che favorisce il benessere delle articolazioni e il mantenimento della mobilità dell’omeostasi articolare ed evidenziano ancora una volta l’impegno e la volontà di Friulchem di sviluppare progetti nei mercati asiatici, considerati strategici per la crescita del business a livello internazionale.

Friulchem conferma il proprio interesse nei confronti di uno sviluppo globale anche con la presenza al Pet Fair Asia, la più grande fiera in Asia e un importante centro di innovazione per l’industria internazionale degli animali domestici. L’evento attribuisce una notevole importanza ai mercati asiatici e propone un’ampia copertura delle esigenze di supply chain e sourcing. Friulchem, attraverso il brand Suppleo, presenterà le ultime novità dedicate agli animali domestici (cani e gatti), compresse masticabili ad alta appetibilità, con uno stand in loco.