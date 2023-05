L’indice di fiducia delle imprese in Francia di maggio si è attestato a 100 punti, in calo rispetto ai 102 di aprile e ai 101 previsti dal consensus. Si tratta del terzo calo consecutivo dell’indicatore sul sentiment, che si porta sui minimi da aprile 2021, frenato da un deterioramento in tutti i settori di attività.

L’indice sulla fiducia delle imprese manifatturiere è calato da 101 a 99 punti, rispetto alle attese di una rilevazione stabile.