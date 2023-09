Francia: prospettive di crescita più deboli del previsto

La crescita economica della Francia, la seconda economia più grande dell’area euro, dovrebbe rallentare nei prossimi mesi. L’agenzia nazionale di statistica Insee prevede che nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno il tasso di espansione trimestrale scenda tra lo 0,1% e lo 0,2%, dallo 0,5% del secondo trimestre.

Questo indebolimento solleva dubbi sulle previsioni del governo di un forte miglioramento dell’economia nel prossimo anno – una prospettiva fondamentale per ridurre il deficit di bilancio. Il Ministero delle Finanze francese presenterà i suoi piani su imposte e spese alla fine di questo mese. Per raggiungere l’attuale previsione di crescita dell’1,6% nel 2024, l’espansione trimestrale dovrebbe accelerare a circa lo 0,5% in media.

Insee prevede che le pressioni sui prezzi continueranno a diminuire nei mesi rimanenti di quest’anno. Si prevede che la misura nazionale dell’inflazione si ridurrà al 4,2% a dicembre, dopo essere arrivata al picco del 6,3% a febbraio.