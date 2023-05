Francia: inflazione aprile conferma rimbalzo al 5,9%

Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo ha registrato una crescita dello 0,6% mensile e del 5,9% annuo, in linea con le rilevazioni preliminari. A marzo era scesa al 5,7% annuo. Il rimbalzo dell’inflazione è dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre quelli degli alimentari hanno rallentato.

In particolare, secondo l’istituto di statistica Insee, i prezzi dell’energia hanno accelerato del 6,8% su anno (contro il 4,9% di marzo), alimentati in particolare da quelli della benzina. I prezzi del gas sono diminuiti significativamente in un anno, aumentando del 22,9% ad aprile dopo il 35,6% di marzo.

L’indice armonizzato UE dei prezzi al consumo ha riportato uno sviluppo mensile dello 0,7% e un incremento annuo del 6,9% (6,7% a marzo), anche in questo caso confermando la prima stima.