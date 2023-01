Nel mese di gennaio l’inflazione in Francia segna su base annua una crescita del 6% rispetto al 5,9% precedente e su base mensile un +0,4% da +0,5% precedente. Lo rende noto l’istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE) secondo cui “i prezzi dell’energia dovrebbero rimbalzare per l’aumento dei prodotti petroliferi, in parte dovuto alla fine degli sconti sui carburanti, e quello, controllato, dei prezzi del gas”.