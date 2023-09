Ford: progressi nei colloqui con UAW, possibile fine sciopero

Primi segnali di disgelo tra il sindacato United Auto Workers (UAW) e Ford Motor.

Secondo fonti vicine alla questione, citate da Bloomberg, potrebbe presto arrivare un annuncio sulla possibilità che lo sciopero non venga ulteriormente esteso. Shawn Fain, presidente do UAW, dovrebbe parlare anche con General Motors e Stellantis.

Paragrafo 3: Un avanzamento positivo nelle trattative con Ford potrebbe significare la fine dello sciopero che dura ormai da una settimana presso lo stabilimento del Michigan, dove vengono prodotti i modelli Bronco e Ranger

Il presidente degli UAW ha dato alle aziende tempo fino a venerdì a mezzogiorno per dimostrare un “progresso sostanziale” nelle trattative, minacciando di ordinare scioperi in ulteriori stabilimenti statunitensi in assenza di progressi nei colloqui.