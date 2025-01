Fondi Apax supportano Fibonacci nell’acquisizione del Gruppo Quid da Equinox

Il Gruppo Fibonacci, società controllata dai Fondi Apax che offre software e servizi per le istituzioni finanziarie, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Quid, attivo nel mercato dei software per il credito al consumo, e della sua controllata Cabel, fornitore di servizi bancari in full outsourcing e core banking software, dal fondo di Private Equity Equinox.

L’operazione segue il carve-out di altermAInd, digital asset di illimity, e le precedenti acquisizioni di OCS e Finwave, posizionando il Gruppo Fibonacci, che oggi conta oltre 1.500 dipendenti e un fatturato superiore a 210 milioni di euro, come uno dei principali player europei nel software per il settore finanziario.

Dal 2019 Equinox ha accompagnato Quid in un percorso di rafforzamento della struttura organizzativa e di crescita per linee esterne, triplicando il fatturato e la redditività del Gruppo.

Le attività del Gruppo Fibonacci sono ora strutturate in tre linee di business: Specialty Finance, Consumer Finance e Banking Services.