FNM: aggiornamento sul progetto H2iseO Hydrogen Valley

Il Gruppo FNM e Regione Lombardia incontreranno oggi i sindaci della Comunità Montana del Sebino Bresciano con l’obiettivo di spiegare le opportunità per il territorio derivanti dal progetto H2iseO e di fornire aggiornamenti in merito alle modalità e tempistiche di implementazione.

H2iseO è un progetto innovativo finalizzato allo sviluppo di una Hydrogen Valley in Valcamonica, a partire dall’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto pubblico locale. Il progetto prevede la sostituzione dell’intera flotta diesel oggi circolante con la messa in servizio di 14 nuovi treni a idrogeno, di cui gli ultimi 8 diverranno operativi entro il primo semestre 2026. Saranno inoltre realizzati 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile senza emissioni di CO2. La conversione a idrogeno della filiera di mobilità in Valcamonica si completa con la messa in esercizio di 40 autobus ad idrogeno in sostituzione dell’intera flotta oggi utilizzata da FNM Autoservizi.

L’investimento complessivo è stimato al momento in 392,4 milioni di euro e tiene conto degli aggiornamenti dei prezzi e delle progettazioni. L’investimento ferroviario si attesta a 362,4 milioni (177,6 milioni per gli impianti e 184,8 milioni per i treni), di cui 177,3 milioni finanziati con contributi provenienti da Regione Lombardia (80,1 milioni) e PNRR (97,2 milioni), e 70,8 milioni relativi al primo lotto di 6 treni finanziati con fondi propri di FNM.

I rimanenti 114,3 milioni stimati per l’acquisto del secondo lotto di treni potranno essere finanziati con risorse pubbliche addizionali, o in alternativa con fondi propri. L’investimento per la sostituzione degli autobus è stimato in 30 milioni.