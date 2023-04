FMI: economia globale deve superare crescita debole

Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che l’economia globale si è dimostrata straordinariamente resistente a molteplici shock, ma deve ancora superare la combinazione di crescita debole e inflazione vischiosa.

Le proiezioni di crescita globale del FMI, pari al 2,8%, “non sono sufficienti per offrire opportunità alle imprese e alle persone in tutto il mondo, e la cosa più preoccupante è la proiezione di una crescita debole per un periodo di tempo più lungo”, ha dichiarato la Georgieva in una conferenza stampa in occasione degli incontri di primavera del FMI e della Banca Mondiale.