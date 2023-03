Fitch Ratings: per l’Italia PIL rivisto al rialzo, +0,5% nel 2023 da -0,1% precedente

Riviste al rialzo le stime sulla crescita italiana nel 2023 di Fitch Ratings grazie al parziale miglioramento della situazione sui prezzi dell’energia e delle prospettive di crescita della zona euro e a livello globale.

In un report diffuso oggi, l’agenzia di rating ha indicato per il 2023 in corso una crescita di 0,5% rispetto alla contrazione per -0,1% di dicembre. Ridotte invece le stime per il 2024 a +1,3% rispetto al precedente +1,5%.