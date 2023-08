First Capital: cessione quota in Labomar, plusvalenza 2,6 mln

First Capital, holding di partecipazione finanziaria, ha annunciato di avere aderito all’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria promossa da LBM Next su Labomar, con la totalità delle azioni possedute, incassando oltre euro 9 milioni. La società deteneva il 4,90% del capitale sociale di Labomar tramite il veicolo V.F. Health. Al netto del rimborso del financing e del valore delle minorities del veicolo, l’operazione di investimento in Labomar ha generato per First Capital una plusvalenza di oltre 2,6 milioni di euro.

“Coerentemente con la nostra filosofia di investimento, abbiamo effettuato il primo ingresso nel capitale di Labomar in qualità di anchor investor in Ipo, nel 2020 e partecipato alla governance della società nel successivo triennio per supportarla nei traguardi raggiunti. L’operazione ci consente oggi di realizzare ritorni in linea con il nostro track record, a testimonianza della nostra capacità di selezionare ed investire in PMI italiane ad alto potenziale di crescita, in grado di generare valore per la Società e per tutti gli azionisti”, ha dichiarato Vincenzo Polidoro, a.d. della Sicaf del Gruppo First Capital.