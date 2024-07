FinecoBank in vetta al Ftse Mib: +0,78%

FinecoBank ha vissuto una giornata positiva in Borsa, con il titolo che ha guadagnato lo 0,78% e si è posizionato in vetta al Ftse Mib. Questo risultato è stato trainato dai dati sulla raccolta netta di giugno che hanno raggiunto i 997 milioni di euro. Comparando i dati, si nota un aumento rispetto ai 945,6 milioni di maggio e ai 765 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

La banca ha superato per il quarto anno consecutivo la soglia dei 5 miliardi di euro di raccolta netta nel primo semestre. L’amministratore delegato Alessandro Foti ha dichiarato: “I solidi dati di raccolta di Fineco nel primo semestre riflettono un consolidamento della spinta verso gli investimenti da parte della clientela. Il rafforzamento della componente gestita evidenziato negli ultimi mesi dimostra l’efficacia dell’impegno da parte della Rete di consulenti finanziari nel rispondere alle esigenze dei risparmiatori, anche in questa fase in cui la richiesta di consulenza tende ad aumentare”.