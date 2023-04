Fineco: a marzo raccolta netta a € 1,1 miliardi

Estremamente solida la raccolta netta di Fineco nel mese di marzo, registrando un’accelerazione a 1,1 miliardi di euro. La raccolta amministrata è stata pari a €1,6 miliardi e la raccolta gestita a € 155 milioni. Quest’ultima è stata trainata dalla raccolta di Fineco Asset Management (€ 423 milioni) in grado di intercettare i deflussi dall’assicurativo (€ -421 milioni). Il mix della raccolta è influenzato dal contesto dei tassi e dalla volatilità sui mercati: a marzo è infatti proseguita la trasformazione della liquidità non transazionale (€ -594 milioni) sia verso l’equity sia verso il mondo obbligazionario, favorito anche dal collocamento del nuovo BTP Italia per € 423 milioni (in linea con le precedenti emissioni).

Nel primo trimestre la raccolta netta supera così € 2,7 miliardi, in linea con quella di un anno fa (€ 2,8 miliardi), mentre il gestito con € 1,0 miliardi è in crescita dell’12% a/a. I ricavi del brokerage per il mese di marzo sono stimati a € 21 milioni, un dato superiore dell’80% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 53 milioni.