Fincantieri, contratto da 1 miliardo di dollari per la costruzione di fregate della US Navy

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha assegnato a Fincantieri Marinette Marine (FMM), una controllata di Fincantieri, un contratto di oltre 1 miliardo di dollari per la costruzione della quinta e sesta fregata della classe “Constellation” per la US Navy.

Il contratto originario, firmato nel 2020, prevedeva la costruzione della prima fregata e un’opzione per altre nove navi, per un valore totale di circa 5,5 miliardi di dollari. Questo accordo include anche il supporto postvendita e l’addestramento degli equipaggi.

Attualmente la costruzione della prima fregata, la futura USS Constellation, è in corso presso il cantiere di Marinette, Wisconsin, che ha recentemente subito significative migliorie infrastrutturali.

Fincantieri Marinette Marine è il principale cantiere del Fincantieri Marine Group (FMG), che possiede altri due cantieri nella regione dei Grandi Laghi: Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine. FMG serve clienti sia commerciali che governativi. Oltre al progetto delle fregate classe Constellation, FMM è coinvolta nei programmi Littoral Combat Ships per la US Navy e Multi-Mission Surface Combatants (MMSC) per l’Arabia Saudita, nell’ambito del piano Foreign Military Sales degli Stati Uniti.