Finale positivo a Piazza Affari (+0,79%), acquisti su Saipem e Tim

Chiusura perlopiù positiva per le principali borse europee, in una giornata che ha visto Wall Street e Londra rimanere chiuse per festività. A Piazza Affari, il Ftse Mib archivia la seduta con un progresso dello 0,79% a 34.761,97 punti. Denaro in particolare su Saipem (+3,6%) e Telecom Italia (+2,3%) mentre arretrano Banca Mediolanum (-0,8%) e Stm (-0,6%).

In giornata è stato diffuso l’indice tedesco IFO di maggio, stabile a 89,3 punti e inferiore alle attese. Il capo economista della Bce, Philip Lane, ha confermato il taglio dei tassi a giugno ma ha sottolineato che la politica monetaria rimarrà restrittiva, mentre Villeroy ha ricordato che un taglio a luglio non è da escludere.

I riflettori sono già puntati sui dati chiave di venerdì, l’inflazione della zona euro e il Pce core statunitense. In precedenza, attenzione ai prezzi al consumo in Germania (mercoledì), la fiducia dei consumatori americani (martedì) e i Pmi cinesi (venerdì).

Sull’obbligazionario i rendimenti viaggiano in calo, con lo spread Btp-Bund a 128 punti base, il decennale italiano al 3,83% e il Bund al 2,55%.

Tra le materie prime, l’oro risale oltre i 2.350 dollari l’oncia e le quotazioni del greggio recuperano terreno dopo le vendite dell’ultima settimana. Brent a 82,6 dollari al barile, in vista della riunione dell’Opec+ che si terrà online il 2 giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si attesta a 1,086 e il dollaro/yen poco sotto quota 157, dopo l’apertura della Boj a rialzi graduali dei tassi.