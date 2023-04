Finale negativo a Piazza Affari (-0,5%), banche sotto pressione

Giornata sottotono per le borse europee, compresa Piazza Affari. Il Ftse Mib archivia le contrattazioni in calo dello 0,5% a 27.107 punti. Denaro su Telecom Italia (+1,6%), Tenaris (+1,5%) e Amplifon (+1,2%), vendite in particolare sui bancari Bper (-6,8%), Banco Bpm (-5,3%) e Mps (-4,9%).

Andamento incerto, nel frattempo, a Wall Street con il Nasdaq sostenuto dai conti sopra le attese di Alphabet e Microsoft, che non risente dello stop all’acquisizione di Activision Blizzard da parte dell’Antitrust UK. A mercati chiusi verranno pubblicati i risultati di Meta.

Sullo sfondo restano le preoccupazioni per il comparto bancario, con First Republic ancora in sofferenza dopo l’annuncio del crollo dei depositi nel primo trimestre, mentre PacWest ha fornito segnali di ripresa

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund torna in area 186 bp, con il decennale italiano al 4,25%. L’euro/dollaro resta sopra quota 1,10 mentre il petrolio (Brent) rimane in area 80,5 dollari al barile, dopo il calo delle scorte statunitensi emerso dai dati settimanali dell’Eia.