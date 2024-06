Fiat 500 Elettrica: le prime 200 auto sbarcano negli Stati Uniti

La Fiat 500 elettrica sta finalmente arrivando negli Stati Uniti. Le prime 200 vetture, prodotte presso lo stabilimento di Mirafiori, sono sbarcate in territorio americano, segnando l’inizio di un’avventura commerciale importante per il marchio italiano.

Olivier Francois, CEO di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, ha dichiarato: “La vettura che arriva negli USA è prodotta a Mirafiori e siamo solo all’inizio”. Nonostante non abbia specificato i target sui volumi di vendita per gli Stati Uniti, Francois ha indicato che la gamma per il mercato americano sarà introdotta in modo graduale e sperimentale.

Per i primi mesi, la Fiat 500 elettrica sarà disponibile solo in colore rosso. In seguito sarà lanciata la versione “Opera” in nero e, infine, la versione “Inspired by beauty” in colore rose gold.