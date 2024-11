Ferrovie Dello Stato Italiane: nuovo bond di 100 mln sottoscritto dalla Bei

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) ha annunciato ieri di avere collocato in private placement un nuovo bond, a valere del Programma EMTN ed interamente sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), per un ammontare di 100 milioni di euro a tasso variabile e una durata pari a 12 anni.

L’operazione, precisa una nota, rappresenta la seconda tranche dell’ammontare deliberato dalla BEI per il finanziamento dell’acquisto di treni ibridi da parte di Trenitalia dedicati al servizio regionale. Con questa operazione salgono a 1,7 miliardi di euro i bond FS sottoscritti dalla BEI dal 2015 ad oggi, a valere del programma EMTN di FS.