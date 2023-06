Ferretti: ammissione alla quotazione su Borsa Italiana e inizio periodo offerta

Borsa Italiana ha dato il via libera all’ammissione delle azioni ordinarie di Ferretti, azienda attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong, su Euronext Milan.

Il periodo di offerta delle azioni Ferretti è previsto per iniziare il 21 giugno e terminare il 22 giugno 2023, salvo eventuali proroghe o cessazioni anticipate che verranno comunicate attraverso il sito web della Società. La data indicativa per l’inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan è fissata per il 27 giugno 2023, ma rimane subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della CONSOB e di Borsa Italiana.

L’offerta comprenderà un massimo di 88.454.818 Azioni, pari a circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding. Nel caso in cui tutte le Azioni in Offerta vengano vendute e non venga esercitata l’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta rappresenteranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società.