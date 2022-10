Ferrari prosegue programma di acquisto di azioni proprie arrivando a detenere il 4,56% del capitale sociale

Nella giornata di oggi Ferrari ha reso noto di aver acquistato azioni proprie per un controvalore complessivo di 13.050.159,34 euro. L’operazione in questione fa parte della prima tranche iniziale da 150 milioni di euro nell’ambito del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie (presentato in occasione dell’ultimo Capital Markets Day) da circa 2 miliardi di euro da estinguersi entro il 2026.

Al 25 ottobre la società deteneva n. 11.721.944 azioni proprie ordinarie, pari al 4,56% del capitale sociale totale emesso.