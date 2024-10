Ferrari prosegue il riacquisto di azioni: buyback per oltre 29,1 milioni di euro

Ferrari ha annunciato l’acquisto di 70.924 azioni ordinarie, distribuite tra Euronext Milan (EXM) e il New York Stock Exchange (NYSE), dall’1 al 4 ottobre 2024. Il prezzo medio di acquisto si è attestato a 411,1319 euro per azione, per un valore complessivo di 29.159.116,59 euro. Questi acquisti rientrano nel più ampio programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 250 milioni di euro, parte di un piano pluriennale da 2 miliardi di euro da completare entro il 2026.

Dall’inizio di questa quinta tranche, fino al 4 ottobre 2024, Ferrari ha investito 136.374.487,80 euro per l’acquisto di 334.450 azioni ordinarie su EXM e 43.452.758,39 USD per 93.219 azioni su NYSE. Al 4 ottobre 2024, la casa automobilistica deteneva un totale di 14.593.335 azioni proprie, rappresentando il 5,68% del capitale sociale. Dal 1 luglio 2022 al 4 ottobre 2024, Ferrari ha riacquistato complessivamente 3.769.231 azioni su EXM e NYSE, per un totale di 1.098.301.843,89 euro.