Ferrari: crescita del 33% nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre dell’anno, Ferrari ha registrato una crescita significativa del 33% rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Il marchio del Cavallino Rampante ha chiuso il trimestre con un utile netto di 334 milioni di euro, evidenziando un trend positivo nel settore dell’automobile di lusso.

Sebbene le consegne siano leggermente diminuite del 2% (63 unità), portando il totale a 3.392 unità, Ferrari ha mostrato un aumento dei ricavi del 14%, raggiungendo la cifra di 1,474 miliardi di euro. Questo dato sottolinea la solidità della strategia di business del marchio, in grado di massimizzare i profitti nonostante le fluttuazioni delle vendite.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) di Ferrari ha segnato un incremento del 32%, attestandosi a 589 milioni di euro. Il margine EBITDA è salito al 40%, in risalita rispetto al 34,6% dello stesso periodo del precedente anno. Inoltre, l’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) è aumentato del 35%, raggiungendo 437 milioni di euro, con un margine che si è alzato al 29,7% dal 25% dell’anno precedente. Questi dati riflettono la forte capacità del marchio di aumentare la sua redditività.