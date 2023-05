Ferrari annuncia la trimestrale. I numeri su utili, consegne, ricavi

Ferrari ha annunciato conti parlando di “ottimi risultati” e di “una domanda che si estende al 2025”.

Il gruppo ha archiviato i primi tre mesi dell’anno con “consegne totali pari a 3.567 unità, in aumento del 9,7% rispetto al primo trimestre 2022” e “ricavi netti per 1.429 milioni, in aumento del 20,5% rispetto all’anno precedente”.

L’Adjusted EBITDA(1) è stato pari a 537 milioni, in crescita del 27,0% rispetto all’anno precedente, l’adjusted EBIT(1) è ammontato a Euro 385 milioni, in aumento del 25,3% rispetto all’anno precedente”.

L’utile netto su base adjusted si è attestato a 297 milioni, mentre l’utile diluito adjusted per azione è stato pari a Euro 1,62.

Così ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, stando a quanto emerge dal comunicato con cui Ferrari ha annunciato la trimestrale:

“Un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei principali parametri, un nuovo record del margine dell’EBITDA al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di Euro”.

Il ceo di Ferrari ha continuato sottolineando che “il nostro portafoglio ordini si estende al 2025, grazie a una gamma di prodotti che si è aggiudicata importanti riconoscimenti”.

Ancora Benedetto Vigna: “Abbiamo deciso di riaprire gli ordini per la Purosangue, sospesi in seguito a una domanda iniziale senza precedenti, e abbiamo lanciato la Roma Spider per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo in linea con il nostro percorso di elettrificazione, sia nello sviluppo delle vetture sportive, sia delle infrastrutture di Maranello”.